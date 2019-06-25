Спецдокладчик ООН готова к судебным искам Эр-Рияда по докладу о Хашукджи

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар готова к судебному разбирательству с Саудовской Аравией после публикации своего доклада о нарушениях прав человека, связанных с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

"Безусловно. Я, безусловно, хочу услышать, за что они хотят меня осудить", - сказала она в интервью РИА Новости.

Каламар отметила, что не испытывает опасений за свою жизнь после публикации на прошлой неделе доклада, в котором она возложила вину за убийство журналиста на высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, включая наследного принца. По ее словам, она уже получила вербальную угрозу со стороны Эр-Рияда, который обещал предпринять юридическое преследование спецдокладчика за клевету.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.