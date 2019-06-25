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РИА Новости

Спецдокладчик ООН готова к судебным искам Эр-Рияда по докладу о Хашукджи

Вчера, 09:14
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар готова к судебному разбирательству с Саудовской Аравией после публикации своего доклада о нарушениях прав человека, связанных с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.
"Безусловно. Я, безусловно, хочу услышать, за что они хотят меня осудить", - сказала она в интервью РИА Новости.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
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Каламар отметила, что не испытывает опасений за свою жизнь после публикации на прошлой неделе доклада, в котором она возложила вину за убийство журналиста на высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, включая наследного принца. По ее словам, она уже получила вербальную угрозу со стороны Эр-Рияда, который обещал предпринять юридическое преследование спецдокладчика за клевету.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Читайте полный текст интервью с Аньес Каламар >>
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи
19 июня, 13:23
ООН: расследование смерти Хашукджи Эр-Риядом не соответствует стандартам
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Джамаль ХашукджиСаудовская АравияООНВ мире
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