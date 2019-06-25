В Башкирии женщина скончалась после удара молнии

УФА, 25 июн — РИА Новости. Жительница села Анясево в Башкирии погибла из-за удара молнии, сообщил республиканский главк МЧС.
Вчера в Башкирии объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду, прошли дожди с грозами.
В селе Месели Аургазинского района ветер повредил кровлю трех жилых домов. Село осталось без электроэнергии, сейчас идут восстановительные работы.
В поселках Качеганово и Ерлыково Миякинского района ветер частично сорвал крыши школ, в селе Родниковка — кровлю магазина, а в селах Киргиз-Мияки, Сатаево и Никольск — нескольких жилых и строящихся домов и гаражей.
Кроме того, частично сорваны кровли у трех домов в селе Куганакбашево в Стерлибашевском районе.
На сегодня во всех районах запланированы аварийные работы, силы регионального МЧС функционируют в режиме повышенной готовности.
Ведомство отмечает, что штормовое предупреждение продолжает действовать. Сегодня, по данным синоптиков, ожидаются ливни, грозы, град, при грозах — шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.