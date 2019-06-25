В Башкирии женщина скончалась после удара молнии

УФА, 25 июн — РИА Новости. Жительница села Анясево в Башкирии погибла из-за удара молнии, сообщил республиканский главк МЧС.

Вчера в Башкирии объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду, прошли дожди с грозами.

В селе Месели Аургазинского района ветер повредил кровлю трех жилых домов. Село осталось без электроэнергии, сейчас идут восстановительные работы.

В поселках Качеганово и Ерлыково Миякинского района ветер частично сорвал крыши школ, в селе Родниковка — кровлю магазина, а в селах Киргиз-Мияки, Сатаево и Никольск — нескольких жилых и строящихся домов и гаражей.

Кроме того, частично сорваны кровли у трех домов в селе Куганакбашево в Стерлибашевском районе.

На сегодня во всех районах запланированы аварийные работы, силы регионального МЧС функционируют в режиме повышенной готовности.