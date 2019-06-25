В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной части

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Самые интенсивные взрывы после ЧП на складе военной части рядом с казахстанским городом Арысь прекратились, угрозы распространения чрезвычайного происшествия нет, сообщил заместитель главы МВД республики Юрий Ильин.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.

"Самые интенсивные взрывы завершились, пока мы считаем, что дальнейшего распространения и увеличения угрозы нет", - сказал Ильин журналистам.