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РИА Новости

В Казахстане вывезли остававшихся в укрытии жителей после ЧП на арсенале

Вчера, 07:56
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Эвакуированы все жители казахстанского города Арысь, остававшиеся в укрытиях после ЧП на военном складе, сообщил заместитель главы МВД Казахстан Юрий Ильин.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.
"На территории военной базы никого нет, военнослужащие находятся на безопасном расстоянии, несут, как и подразделения МВД, охрану по периметру с целью сохранности имущества, которое там есть. Каждое транспортное средство, в том числе специализированное, которое заезжает или выезжает, проходит досмотр", - сказал Ильин журналистам.
Он рассказал, что всю ночь проводилась эвакуация. "Люди, которые оставались в укрытии, были эвакуированы, на данное время нет сообщений о том, что кто-то остался: ни военных, ни гражданских", - сказал Ильин.
По данным МВД, из зоны ЧС вывезено 2 815 человек, 39 тысяч человек выехали самостоятельно.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
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