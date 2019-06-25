Заявлений о пропавших без вести после взрывов на арсенале в Казахстане нет

НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Заявлений о пропавших без вести после взрывов на военном складе в городе Арысь на юге Казахстана нет, сообщил заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.