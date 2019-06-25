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РИА Новости

Заявлений о пропавших без вести после взрывов на арсенале в Казахстане нет

Вчера, 07:42
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Заявлений о пропавших без вести после взрывов на военном складе в городе Арысь на юге Казахстана нет, сообщил заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.
"Были обращения, что потеряны дети - 19 человек, все дети возвращены своим родителям. Если будут обращения, будем осуществлять поиск людей", - сказал Ильин журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли заявления о без вести пропавших людях.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
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