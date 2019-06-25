МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Бесполезные санкции США против верховного лидера, а также командующих навечно закрывают путь дипломатии с доведенным до крайности правительством США. Правительство (президента США Дональда - ред.) Трампа занимается уничтожением всех международных механизмов, необходимых для сохранения мира и международной безопасности", - написал Мусави в Twitter.
Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее заявил, что необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует.