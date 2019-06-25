В Госдуме предложили ввести производственную практику для старшеклассников

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил разработать стратегию подготовки рабочих кадров, которая включала бы производственную практику для старшеклассников и рекламные кампании в поддержку выбора рабочих профессий. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению Зубарева, стратегия нужно разработать на 2020-2025 годы.

Переориентация школьного образования должна быть ступенчатой, говорится в письме. Индикатором выполнения этого пункта называется число встреч руководства средних специальных учебных заведений и наставников предприятий с родителями, педагогами и учениками, количество договоров между школами, ссузами и предприятиями на проведение производственной практики и число школьников, поступивших в колледжи и техникумы.

Помимо этого, стратегия предполагает распределение целевого обучения на всю систему среднего профессионального образования в регионе с повышением количества квот для выпускников и дальнейшим развитием института рабочего наставничества.

Среди других мер: создание рейтинга колледжей и техникумов, открытие в них базовых кафедр от предприятий, а на предприятиях — от учебных заведений, а также формирование национального шорт-листа дефицитных рабочих профессий.

Еще одной мерой должна стать масштабная рекламная кампания в поддержку выбора среднего профессионального образования и рабочих профессий, в которой участвовали бы федеральные СМИ и популярные блогеры. Для расширения стимулирующего фонда выплат преподавателям стратегия предполагает привлечение партнерских, инвестиционных и венчурных средств.

"По данным правительства, почти 50 процентов безработных сегодня — это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Многие из них не могут найти работу в связи с отсутствием какого-либо опыта или несоответствия диплома вакансиям на рынке труда. Подобная статистика — результат в том числе дисбаланса в нашей системе образования, которая ориентирована преимущественно на вузы", — сказал Зубарев РИА Новости.