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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести производственную практику для старшеклассников

Вчера, 07:13
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил разработать стратегию подготовки рабочих кадров, которая включала бы производственную практику для старшеклассников и рекламные кампании в поддержку выбора рабочих профессий. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению Зубарева, стратегия нужно разработать на 2020-2025 годы.
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Переориентация школьного образования должна быть ступенчатой, говорится в письме. Индикатором выполнения этого пункта называется число встреч руководства средних специальных учебных заведений и наставников предприятий с родителями, педагогами и учениками, количество договоров между школами, ссузами и предприятиями на проведение производственной практики и число школьников, поступивших в колледжи и техникумы.
Помимо этого, стратегия предполагает распределение целевого обучения на всю систему среднего профессионального образования в регионе с повышением количества квот для выпускников и дальнейшим развитием института рабочего наставничества.
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Среди других мер: создание рейтинга колледжей и техникумов, открытие в них базовых кафедр от предприятий, а на предприятиях — от учебных заведений, а также формирование национального шорт-листа дефицитных рабочих профессий.
Еще одной мерой должна стать масштабная рекламная кампания в поддержку выбора среднего профессионального образования и рабочих профессий, в которой участвовали бы федеральные СМИ и популярные блогеры. Для расширения стимулирующего фонда выплат преподавателям стратегия предполагает привлечение партнерских, инвестиционных и венчурных средств.
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"По данным правительства, почти 50 процентов безработных сегодня — это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Многие из них не могут найти работу в связи с отсутствием какого-либо опыта или несоответствия диплома вакансиям на рынке труда. Подобная статистика — результат в том числе дисбаланса в нашей системе образования, которая ориентирована преимущественно на вузы", — сказал Зубарев РИА Новости.

По его мнению, чтобы скорректировать ситуацию, необходимо повысить статус колледжей и техникумов, особенно по дефицитным профессиям. "Инициативы, предложенные министерству, позволят усовершенствовать среднее профобразование и популяризировать рабочие профессии", — заключил депутат.
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