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РИА Новости

Экологи просят привлечь команду Кусто к выпуску косаток из "китовой тюрьмы"

Вчера, 06:59
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Коалиция ученых и экологов "Свободу косаткам и белухам" направила обращения в Минприроды, Росрыболовство и ВНИРО с просьбой привлечь к процессу реабилитации и выпуска животных из "китовой тюрьмы" общественников и представителей команды Жан-Мишеля Кусто, сообщает организация "Эковахта Сахалина".
В минувший четверг первую партию из двух косаток и шести белух отправили из Приморья в Хабаровский край. Планируется, то животных после передержки выпустят в Охотское море.
"Коалиция "Свободу косаткам и белухам" официально направила обращения вице-премьеру Алексею Гордееву, в Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство и ВНИРО с требованиями незамедлительно привлечь представителей общественных организаций,… привлечь представителей команды Кусто для работы с животными в процессе транспортировки, реабилитации и выпуска", - говорится в сообщении.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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Также экологи просят ежедневно публиковать отчеты о состоянии всех животных с подтверждающими фотографиями и видеосъемкой для общего доступа.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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