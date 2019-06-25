Экологи просят привлечь команду Кусто к выпуску косаток из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Коалиция ученых и экологов "Свободу косаткам и белухам" направила обращения в Минприроды, Росрыболовство и ВНИРО с просьбой привлечь к процессу реабилитации и выпуска животных из "китовой тюрьмы" общественников и представителей команды Жан-Мишеля Кусто, сообщает организация "Эковахта Сахалина".

В минувший четверг первую партию из двух косаток и шести белух отправили из Приморья в Хабаровский край. Планируется, то животных после передержки выпустят в Охотское море.

"Коалиция "Свободу косаткам и белухам" официально направила обращения вице-премьеру Алексею Гордееву, в Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство и ВНИРО с требованиями незамедлительно привлечь представителей общественных организаций,… привлечь представителей команды Кусто для работы с животными в процессе транспортировки, реабилитации и выпуска", - говорится в сообщении.

Также экологи просят ежедневно публиковать отчеты о состоянии всех животных с подтверждающими фотографиями и видеосъемкой для общего доступа.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.