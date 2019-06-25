Пострадавший от взрывов на арсенале город в Казахстане быстро восстановят

"Будут выделены необходимые средства для восстановительных и строительных работ, со стороны правительства будет оказано любое содействие, помощь, мы восстановим Арысь в кратчайшие сроки", - сказал Мамин на заседании правительства.

На сегодняшний день известно о нескольких поврежденных зданиях, в городе нарушены линии электропередач, выбиты окна и двери в некоторых жилых домах.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.