В казахстанском городе, эвакуированном после ЧП, задержали трех мародеров

НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Полиция задержала трех человек в казахстанском городе Арысь, эвакуированном после ЧП в воинской части, их подозревают в кражах из магазина и жилого дома, заявил во вторник МВД Ерлан Тургумбаев.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.