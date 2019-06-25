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РИА Новости

В казахстанском городе, эвакуированном после ЧП, задержали трех мародеров

Вчера, 06:31
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Полиция задержала трех человек в казахстанском городе Арысь, эвакуированном после ЧП в воинской части, их подозревают в кражах из магазина и жилого дома, заявил во вторник МВД Ерлан Тургумбаев.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.
"В городе работают 75 нарядов полиции, чтобы не было фактов краж и похищений, в то же время задержаны три человека, которыми совершены два преступления: разграблен один магазин и кража с одного жилого дома", - сказал Тургумбаев на заседании правительства утром во вторник.
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