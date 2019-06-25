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РИА Новости

Взрывы на военном складе на юге Казахстана продолжаются

Вчера, 06:26
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Работы по тушению пожара на военном складе на юге Казахстана приостановлены из-за продолжающихся взрывов, заявил во вторник МВД Ерлан Тургумбаев.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Город был эвакуирован. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации.
"В связи с тем, что имеются до сих пор факты взрывов на складах, пока работа по тушению склада приостановлена, но сегодня течение дня с министерством обороны мы начнем эту работу", - сказал Тургумбаев на заседании правительства.
По словам министра, в городе работают 23 пожарных расчета, которые локализовали пожары в 19 жилых домах и девяти хозяйственных постройках, а также 14 природных возгораний (в степи загорелась трава).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Вчера, 04:55
Токаев поручил устранить очаг взрывов на арсенале на юге Казахстана
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