Косаток из "китовой тюрьмы" доставили к месту выпуска на волю

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Косаток и белух из "китовой тюрьмы" доставили на мыс Перовского в Хабаровском крае. Там их выпустят на волю после адаптации, сообщил РИА Новости представитель администрации поселка Иннокентьевка.

"Колонна выехала ночью, время в пути — три-четыре часа. Сотовой связи на мысе Перовского нет, по радиосвязи они в эфир не выходили", — уточнил собеседник агентства.

На мысе Перовского расположена база РПК "Восточное". Это предприятие участвовало в перегрузке животных в Иннокентьевке.

На прошлой неделе первую группу из двух косаток и шести белух на машинах привезли из Приморья в Хабаровск. Затем транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое вечером 24 июня доставило их в поселок Иннокентьевка.

После этого в ваннах поменяли воду и перегрузили косаток и белух на автомобили. Дорогу животные перенесли хорошо.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода.

Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя. Позже Сахалинский областной суд постановил, что косаток выловили в 2018 году незаконно.