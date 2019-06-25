Японская оппозиция внесла в парламент проект о недоверии правительству

ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Пять оппозиционных партий Японии подали во вторник в нижнюю палату парламента проект резолюции о вотуме недоверия правительству Синдзо Абэ, передает агентство Киодо.

Проект принят не будет, так как у правящей коалиции более половины голосов депутатов в нижней палате. Единственная причина, побудившая оппозицию напомнить о себе за день до завершения парламентской сессии – желание привлечь внимание накануне летних выборов в верхнюю палату.

Формально оппозиция обвиняет правительство в отсутствии успехов во внешней политике и в том, что одно из высказываний ближайшего друга премьера, министра финансов Таро Асо вызвало в обществе нешуточную озабоченность относительно спокойной старости. Асо поделился расчетами своего министерства, из которых следовало, что семейным парам, которые собираются жить до 95 лет, следует отложить около 20 миллионов иен (около 200 тысяч долларов). Эти слова были восприняты как скрытый сигнал того, что пенсионных поступлений на безбедную старость не хватит.