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РИА Новости

Токаев поручил устранить очаг взрывов на арсенале на юге Казахстана

Вчера, 04:55
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
АЛМА-АТА, 25 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил локализовать и устранить очаг взрывов рядом с населённым пунктом Арысь в Туркестанской области.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Город был эвакуирован. Один человек погиб, более 70 пострадали, 15 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев.

"По итогам поездки дал поручение министрам обороны и внутренних дел локализовать и устранить очаг оружейных взрывов в Арысь в кратчайшее время. По факту происшествия открыто уголовное дело. Виновные будут привлечены к ответственности согласно закона", - написал Токаев в Twitter.

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По информации пресс-службы президента, в ходе посещения эвакуационного пункта в Арыси Токаев поручил обеспечить эвакуированных жителей города всем необходимым, в том числе горячим питанием и медицинским обслуживанием. Он также поручил держать на постоянном контроле вопросы обеспечения безопасности граждан и сохранности их имущества.
"Продолжайте работать в том же режиме. Правительству дали поручение помочь городу, а главное жителям. Сейчас на первом месте у нас должна быть безопасность людей, жителей города. Второе — это оказание помощи… Надо разобраться в причинах взрыва, почему это произошло. Уголовное дело открыто, начато расследование", - заявил президент Казахстана.
"Если есть виновные, то они понесут ответственность по всей строгости закона. В дальнейшем город Арысь должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств", - добавил он.
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