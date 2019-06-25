Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T04:34Z
https://ria.ru/20190625/1555876576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150782/97/1507829737_45:0:1055:568_1036x0_80_0_0_550f8af18b3a53453756abd7819afacf.jpg
РИА Новости

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Вчера, 04:34
17792
© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать журналиста и видеоблогера Анатолия Шария на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Решение было принято на заседании в понедельник. Согласно заявлению ЦИК, документы кандидата в депутаты, которые рассматривала комиссия, не смогли подтвердить факт того, что Шарий проживал на Украине последние пять лет.
Очередные выборы в украинский парламент были запланированы на октябрь этого года.
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Актер Сергей Сивохо
22 июня, 15:11
Партия Зеленского выдвинула экс-игрока КВН кандидатом на выборы в Раду
37942631192
Обсудить 21
Ситуация на УкраинеАнатолий ШарийЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Во вцепились во власть,боятся Шария как чёрты ладана
25 июня, 06:03
Борис Борисович
1120004
Рекомендуем
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Девушка в вышиванке с флагом Украины
"Только не эти!" Чьей победы на выборах в Раду боятся украинцы
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Береза вновь оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В России начинается проектирование перспективного военного транспортника
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния