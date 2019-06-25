ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать журналиста и видеоблогера Анатолия Шария на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Решение было принято на заседании в понедельник. Согласно заявлению ЦИК, документы кандидата в депутаты, которые рассматривала комиссия, не смогли подтвердить факт того, что Шарий проживал на Украине последние пять лет.
Очередные выборы в украинский парламент были запланированы на октябрь этого года.
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.