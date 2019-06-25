Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве рассказали, что в 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 645 тысяч человек из них 3,7 тысячи получили высший балл. В 2019 году на экзамен пришли 664 тысячи человек, из них 2,59 тысячи набрали 100 баллов.
В 2018 году только 0,5% не преодолели минимальный порог для получения аттестата, в 2019 году, без учета пересдач в резервные дни - 0,6%, добавили в профильном надзоре.
Глава ведомства Сергей Кравцов ранее выразил надежду, что ситуация с числом не прошедших государственную итоговую аттестацию поправится. "Еще будут резервные дни, мы надеемся, что ситуация здесь поправится", - говорил он.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с географии и литературы, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, а 31 мая химию и историю. Самый массовый экзамен, по русскому языку, прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам сдавали 5 июня, устную часть - 7 и 8 июня. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня. Биология и информатика завершили основной период 13 июня. Резервные сроки ЕГЭ продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году единые экзамены сдают 750 тысяч человек.
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