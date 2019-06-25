Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве рассказали, что в 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 645 тысяч человек из них 3,7 тысячи получили высший балл. В 2019 году на экзамен пришли 664 тысячи человек, из них 2,59 тысячи набрали 100 баллов.

В 2018 году только 0,5% не преодолели минимальный порог для получения аттестата, в 2019 году, без учета пересдач в резервные дни - 0,6%, добавили в профильном надзоре.

Глава ведомства Сергей Кравцов ранее выразил надежду, что ситуация с числом не прошедших государственную итоговую аттестацию поправится. "Еще будут резервные дни, мы надеемся, что ситуация здесь поправится", - говорил он.