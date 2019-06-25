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РИА Новости

Косатки из "китовой тюрьмы" преодолевают последний отрезок к месту выпуска

Вчера, 03:00
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Косатки и белухи из "китовой тюрьмы", которые в понедельник прибыли по Амуру в поселок Иннокентьевка Хабаровского края, отправлены на автомобилях к месту выпуска на мыс Перовского, сообщил РИА Новости во вторник представитель РПК "Восточное", на базе которого в поселке перегружали животных.
В минувший четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник вечером доставило их в поселок Иннокентьевка Хабаровского края. Здесь в ваннах поменяли воду и перегрузили их на автомобили. Дорогу животные переносили хорошо.
"После операции перегрузки на автомобили, которая длилась около четырех часов, машины с косатками и белухами отправились на мыс Перовского", - рассказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что от Иннокентьевки до мыса Перовского около 70 километров. Там животные в течение нескольких дней пройдут адаптацию, затем их выпустят на волю.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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