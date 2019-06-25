Корабль "Союз МС-11" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, проработавшими на МКС семь месяцев, отстыковался от станции, передает корреспондент РИА Новости из российского центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.

Корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск". На МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в 04.55 мск планируется включение двигателя корабля для торможения и схода с орбиты. В 05.22 мск намечается разделение "Союза МС-11" на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный впоследствии сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу в 05.25 мск.

В 05.33 мск у спускаемого аппарата должен раскрыться парашют. В 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.