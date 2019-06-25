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РИА Новости

Корабль "Союз МС-11" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС

02:34
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, проработавшими на МКС семь месяцев, отстыковался от станции, передает корреспондент РИА Новости из российского центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.
Корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск". На МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в 04.55 мск планируется включение двигателя корабля для торможения и схода с орбиты. В 05.22 мск намечается разделение "Союза МС-11" на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный впоследствии сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу в 05.25 мск.
В 05.33 мск у спускаемого аппарата должен раскрыться парашют. В 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три - по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.
Международная космическая станция
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