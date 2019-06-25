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РИА Новости

Слуцкий не исключил опротестования новых полномочий делегации России в ПАСЕ

02:31
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В российской делегации не исключают, что полномочия новой делегации могут быть опротестованы во вторник.
"Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация РФ снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий при процедуре их подтверждения", - указал глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости ситуацию.
"Норма о том, что с такой инициативой могут выступить 30 членов ПАСЕ от не менее чем пяти нацделегаций, в регламенте остается", - добавил он.
"Тогда, как вы прекрасно знаете, комитет по правилам и процедурам в срочном порядке начнет готовить доклад. И все будет зависеть от того, что будет в этом докладе, и когда он будет рассмотрен", - отметил депутат.
"Для нас являются неприемлемыми любые ограничения деятельности делегации", - сказал он.
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