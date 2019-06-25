Слуцкий не исключил опротестования новых полномочий делегации России в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В российской делегации не исключают, что полномочия новой делегации могут быть опротестованы во вторник.

"Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация РФ снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий при процедуре их подтверждения", - указал глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости ситуацию.

"Норма о том, что с такой инициативой могут выступить 30 членов ПАСЕ от не менее чем пяти нацделегаций, в регламенте остается", - добавил он.

"Тогда, как вы прекрасно знаете, комитет по правилам и процедурам в срочном порядке начнет готовить доклад. И все будет зависеть от того, что будет в этом докладе, и когда он будет рассмотрен", - отметил депутат.