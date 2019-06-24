Глава Карачаево-Черкесии оценил вклад Евкурова в развитие Ингушетии

ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Ингушетия кардинально преобразилась под руководством Юнус-Бека Евкурова, который в понедельник объявил о своей досрочной отставке, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В понедельник Евкуров объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Он напомнил, что его нынешние полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

"Юнус-Бек Баматгиреевич – глубоко уважаемый мной человек, который за время нашего общения и совместной работы стал другом и старшим братом. Он – Герой России, безупречный пример настоящего патриота своего отечества, мужественного офицера и умного стратега. Под его грамотным руководством братская Ингушетия кардинально преобразилась", - написал Темрезов в Instagram

По его словам, благодаря трудолюбию, профессионализм и принципиальности, с которыми Евкуров подходит к делу, мощный рывок получили экономика региона и социальная сфера, растет благосостояние жителей Ингушетии.

"К каждому уголку своей родной земли, к каждому жителю Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич всегда относится с огромным уважением. В решении даже самых простых проблем своих земляков он принимает личное участие. В этом проявлялась его доброта, чуткость и огромная ответственность", - написал Темрезов.