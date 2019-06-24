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РИА Новости

Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ

Вчера, 23:40
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. Видео инцидента опубликовано ВГТРК.
Во время прямого включения с заседания ПАСЕ Береза прервал интервью ведущей программы "60 минут" с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. Скабеева предположила, что нардеп захотел извиниться за январский инцидент в ассамблее. Вместо этого депутат обратился к журналистке с личными вопросами, при этом оскорбив ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
10 апреля, 16:46
Скабеева рассказала об извинениях украинского журналиста за инцидент в ПАСЕ
"Вы все время упоминаете: "Береза, Береза". Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?" — спросил украинский парламентарий.
Скабеева обратила внимание на то, что в этот раз депутат говорит с ней на русском языке. При этом в прошлый раз Береза называл это "предательством интересов официального Киева", заметила журналистка. По словам нардепа, раньше он "не знал" русского специально для Скабеевой.
После этого Береза, активно жестикулируя, продолжил перебивать ведущую и ее собеседника. Скабеева отошла в сторону от представителя украинской делегации.

"Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс", — прокомментировала журналистка поведение депутата.

Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сидоренко. Затем таким же образом поступил Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Береза позже заявил, что извиняться ему не за что.
Скриншот видео, где муж журналистки Ольги Скабеевой отказывается давать комментарии
16 февраля, 18:48
Украинские журналисты пытались спровоцировать мужа Скабеевой
5867810190193
Обсудить 49
Ольга СкабееваБорислав БерезаВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Удивляться не приходится, вот такие они, огрызки цеевропейства..
25 июня, 00:04
Сергей Норд
6330118
Береза - это не соратник яроша случаем. И что интересно нацист спокойно расхаживает в парламенте европы, а не стоит у стенки, что мы там делаем?
25 июня, 00:59
zoleg
6500007
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