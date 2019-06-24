Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. Видео инцидента опубликовано ВГТРК.

Во время прямого включения с заседания ПАСЕ Береза прервал интервью ведущей программы "60 минут" с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. Скабеева предположила, что нардеп захотел извиниться за январский инцидент в ассамблее. Вместо этого депутат обратился к журналистке с личными вопросами, при этом оскорбив ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.

"Вы все время упоминаете: "Береза, Береза". Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?" — спросил украинский парламентарий.

Скабеева обратила внимание на то, что в этот раз депутат говорит с ней на русском языке. При этом в прошлый раз Береза называл это "предательством интересов официального Киева", заметила журналистка. По словам нардепа, раньше он "не знал" русского специально для Скабеевой.

После этого Береза, активно жестикулируя, продолжил перебивать ведущую и ее собеседника. Скабеева отошла в сторону от представителя украинской делегации.

"Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс", — прокомментировала журналистка поведение депутата.