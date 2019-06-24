ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине. Об этом В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Еще шестеро получили ранения, их доставили в одну из больниц.

Инцидент произошел 22 июня в районе населенного пункта Трехизбенка во время движения техники 14-й бригады по грунтовой дороге.

По словам Филипоненко, этот случай стал очередным примером сокрытия служащими ВСУ небоевых потерь от вышестоящего командования.

Похожие инциденты нередко происходят в зоне боевых действий в Донбассе. Так, в начале июня из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика.