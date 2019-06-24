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РИА Новости

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Вчера, 22:59
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© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Еще шестеро получили ранения, их доставили в одну из больниц.
Инцидент произошел 22 июня в районе населенного пункта Трехизбенка во время движения техники 14-й бригады по грунтовой дороге.
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По словам Филипоненко, этот случай стал очередным примером сокрытия служащими ВСУ небоевых потерь от вышестоящего командования.
Похожие инциденты нередко происходят в зоне боевых действий в Донбассе. Так, в начале июня из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика.
Морально-психологическое состояние украинских военных также ухудшается. Они мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
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11 февраля 2018, 10:00
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Ситуация в ДНР и ЛНРНародная милиция ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А про свои потери не сообщают народная милиция
24 июня, 23:46
михаил петров
2000168
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