В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник

СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы после ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю. По данным мэрии, пострадали трое детей.

По предварительным данным, авария произошла в понедельник около 20.30 в Адлерском районе Сочи: рейсовый автобус наехал на бетонное силовое ограждение.

"В результате ДТП восемь человек доставлены в медицинские учреждения, двое из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Полицейские регулируют движение на участке дороги, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает администрация Сочи, авария произошла в районе ресторана "Олеся", в паре километров от вокзала Адлера.