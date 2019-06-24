В Казахстане 1,8 тысячи военнослужащих ликвидируют последствия взрывов

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. Около 1,8 тысячи военнослужащих задействованы в ликвидации последствий взрывов боеприпасов в городе Арысь (в Туркестанской области Казахстана), сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Город эвакуирован. Один человек погиб, более 70 пострадали, 15 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В настоящее время к месту чрезвычайной ситуации от вооруженных сил привлечено около 1800 человек личного состава, более 50 единиц техники, шесть летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки, начали свою работу военные саперы", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что на арсенале не хранились мощные и опасные авиационные бомбы, а также радиоактивные боеприпасы.