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РИА Новости

В Казахстане 1,8 тысячи военнослужащих ликвидируют последствия взрывов

Вчера, 19:34
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. Около 1,8 тысячи военнослужащих задействованы в ликвидации последствий взрывов боеприпасов в городе Арысь (в Туркестанской области Казахстана), сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Город эвакуирован. Один человек погиб, более 70 пострадали, 15 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"В настоящее время к месту чрезвычайной ситуации от вооруженных сил привлечено около 1800 человек личного состава, более 50 единиц техники, шесть летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки, начали свою работу военные саперы", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что на арсенале не хранились мощные и опасные авиационные бомбы, а также радиоактивные боеприпасы.
По данным пресс-службы, находящийся на месте происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев посетил расположение воинской части и ознакомился с материально-техническим состоянием, встретился с военнослужащими, проверил места несения службы. "В ходе работы по некоторым вопросам приняты оперативные решения", - добавили в ведомстве.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Вчера, 14:40
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