РУДН ждет выпускницу, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Российском университете дружбы народов (РУДН) готовятся принять заявление москвички Анастасии Андрюниной, которая единственной в стране получила 100 баллов на едином государственном экзамене по китайскому языку.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что впервые в этом году в перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ включен китайский язык, он стал пятым языком по выбору для участников экзамена наряду с английским, немецким, французским и испанским. На участие в ЕГЭ по китайскому языку подали заявления 289 человек из 43 субъектов РФ.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница московской школы Анастасия Андрюнина единственная в стране сдала ЕГЭ по китайскому языку на 100 баллов.

Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы №1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году экзамен по китайскому проводился впервые. Поздравляю, Настя! pic.twitter.com/dAVii4hNJG — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июня 2019 г.

"В РУДН об успехах Анастасии знают - в приемной комиссии юридического института уже готовятся принять заявление", - рассказали РИА Новости в университете.

По словам ректора вуза Владимира Филиппова, направление "юриспруденция" входит в топ-5 популярных направлений РУДН и среди россиян, и среди иностранцев.

"В прошлом году минимальный балл для обучения на "контракте" составил 298 – не каждый вуз может этого достичь даже для бюджетных мест. РУДН организует стажировки и поездки по обмену в Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Франции… Только в Китай за этот год ездило 25 студентов-юристов по программам академического обмена. При этом каждый дополнительно может получить несколько дипломов переводчика с юридическим уклоном – 9 языков на выбор. К тому же РУДН выплачивает дополнительные стипендии студентам – призерам и победителям олимпиад - от 14 до 25 тысяч рублей в месяц. Первокурсники юридического института с суммой баллов ЕГЭ от 270 и выше получают от университета по 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому еще на этапе отбора заявок формируется сильный состав студентов. Конкурентное преимущество имеют те, у кого есть победы в олимпиадах, у кого высокие результаты госэкзаменов", - сказал Филиппов, слова которого приводит пресс-служба вуза.