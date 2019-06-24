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РИА Новости

РУДН ждет выпускницу, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку

Вчера, 18:21
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© Фото : РУДНЗдание РУДН
Здание РУДН
© Фото : РУДН
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Российском университете дружбы народов (РУДН) готовятся принять заявление москвички Анастасии Андрюниной, которая единственной в стране получила 100 баллов на едином государственном экзамене по китайскому языку.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что впервые в этом году в перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ включен китайский язык, он стал пятым языком по выбору для участников экзамена наряду с английским, немецким, французским и испанским. На участие в ЕГЭ по китайскому языку подали заявления 289 человек из 43 субъектов РФ.
В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница московской школы Анастасия Андрюнина единственная в стране сдала ЕГЭ по китайскому языку на 100 баллов.
"В РУДН об успехах Анастасии знают - в приемной комиссии юридического института уже готовятся принять заявление", - рассказали РИА Новости в университете.
По словам ректора вуза Владимира Филиппова, направление "юриспруденция" входит в топ-5 популярных направлений РУДН и среди россиян, и среди иностранцев.
"В прошлом году минимальный балл для обучения на "контракте" составил 298 – не каждый вуз может этого достичь даже для бюджетных мест. РУДН организует стажировки и поездки по обмену в Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Франции… Только в Китай за этот год ездило 25 студентов-юристов по программам академического обмена. При этом каждый дополнительно может получить несколько дипломов переводчика с юридическим уклоном – 9 языков на выбор. К тому же РУДН выплачивает дополнительные стипендии студентам – призерам и победителям олимпиад - от 14 до 25 тысяч рублей в месяц. Первокурсники юридического института с суммой баллов ЕГЭ от 270 и выше получают от университета по 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому еще на этапе отбора заявок формируется сильный состав студентов. Конкурентное преимущество имеют те, у кого есть победы в олимпиадах, у кого высокие результаты госэкзаменов", - сказал Филиппов, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершают сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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