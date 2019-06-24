Предприятия Ленобласти помогут трудоустроиться экс-сотрудникам Ford

С. - ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области готовы принять работников ЗАО "Форд Мотор Компани", которое в конце июня объявило о прекращении своей работы в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В марте текущего года руководство ЗАО "Форд Мотор Компани" объявило о прекращении работы своего завода во Всеволожске. В середине июня с конвейера Всеволожского завода сошел последний автомобиль, а 20 июня компания официально прекратила свою работу.
На сегодняшний день Минпромторг России совместно с экономическим блоком правительства Ленинградской области активно занимается поиском инвестора на площадку Форд, добавил собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе, в настоящий момент в регионе 20 тысяч вакансий, из них четыре тысячи — в обрабатывающей отрасли. При этом Всеволожская биржа труда предлагает свыше 3,5 тысяч рабочих мест.
"Специалисты биржи труда работают индивидуально с каждым работником компании Форд, подбирая варианты трудоустройства. На территории предприятия продолжаются консультации сотрудников биржи труда для содействия в трудоустройстве", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, также региональная служба занятости готова предложить высвобождаемым работникам пройти курс профориентации и организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
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"Более ста работников компании уже определились с новым местом работы и в ближайшее время приступят к исполнению своих обязанностей у новых работодателей. Большая часть высвобождающихся работников традиционно в июле-августе отбывает на так называемые "коллективные каникулы". Мы общались с сотрудниками компании и запланировали целевые ярмарки вакансий для предприятий, заинтересованных в бывших работниках завода. Также мы проведем Единый день трудоустройства 18 сентября, а не в октябре как было запланировано ранее", - отметил РИА Новости председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун.