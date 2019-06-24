Предприятия Ленобласти помогут трудоустроиться экс-сотрудникам Ford

С. - ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области готовы принять работников ЗАО "Форд Мотор Компани", которое в конце июня объявило о прекращении своей работы в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В марте текущего года руководство ЗАО "Форд Мотор Компани" объявило о прекращении работы своего завода во Всеволожске. В середине июня с конвейера Всеволожского завода сошел последний автомобиль, а 20 июня компания официально прекратила свою работу.

На сегодняшний день Минпромторг России совместно с экономическим блоком правительства Ленинградской области активно занимается поиском инвестора на площадку Форд, добавил собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, в настоящий момент в регионе 20 тысяч вакансий, из них четыре тысячи — в обрабатывающей отрасли. При этом Всеволожская биржа труда предлагает свыше 3,5 тысяч рабочих мест.

"Специалисты биржи труда работают индивидуально с каждым работником компании Форд, подбирая варианты трудоустройства. На территории предприятия продолжаются консультации сотрудников биржи труда для содействия в трудоустройстве", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, также региональная служба занятости готова предложить высвобождаемым работникам пройти курс профориентации и организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.