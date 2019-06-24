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РИА Новости

Киев подал 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ, сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в Facebook.

"По нашей инициативе с Владимиром Арьевым (председателем украинской делегации. — Прим. ред.) при поддержке делегации и группы настоящих правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226!!! правок", — написал Логвинский.

Обычно к документу подается около 30-40 поправок.
Также представители Киева сегодня потребовали отстранить от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, обвинив в "пренебрежении голосованием делегатов".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
12 июня, 12:35
Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ
Украинские делегаты с утра понедельника неоднократно высказывали несогласие с повесткой дня. Так, ПАСЕ отклонила идею перенести на другой день голосование по проекту резолюции о приглашении России на июньскую сессию. Паскье объявила голосование по этому вопросу, и большинство (93 из 141) высказались против.
Это была не единственная попытка изменить регламент. Парламентарии также предлагали поменять местами доклады или перенести другие голосования.
В основном инициаторами выступали британцы и украинцы. Эксперты связывают это с резонансным проектом, предполагающим возвращение России в ПАСЕ.
Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, российская делегация в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривать полномочия делегаций.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Вчера, 16:44
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ

Новая российская делегация

На прошлой неделе был утвержден состав делегации Федерального Собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы, в нее войдут семь сенаторов и 11 депутатов.
Москва настаивает, чтобы ПАСЕ приняла окончательное решение в среду утром, в противном случае это сделает невозможным участие России в выборах генерального секретаря СЕ, которые назначены на 26 июня.
Пять лет назад Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы. Недавно организация представила резолюцию о возвращении России полномочий.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Популярные комментарии
Пусть украина и платит в ПАСЕ за всех отстранённых стран, они богаты как никогда!!
24 июня, 18:22
Robin Bobin
3560000
Как же они рвутся в это русофобское пасе! Нуда, на халявку можно. И ведь не думают что этому пасе ничего от России не нужно кроме денег. Ну пусть на грабли наступят. Ещё раз.
24 июня, 18:05
Сергей Серый
2901201
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