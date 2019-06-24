Киев подал 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ, сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ, сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в Facebook

"По нашей инициативе с Владимиром Арьевым (председателем украинской делегации. — Прим. ред.) при поддержке делегации и группы настоящих правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226!!! правок", — написал Логвинский.

Обычно к документу подается около 30-40 поправок.

Также представители Киева сегодня потребовали отстранить от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, обвинив в "пренебрежении голосованием делегатов".

Украинские делегаты с утра понедельника неоднократно высказывали несогласие с повесткой дня. Так, ПАСЕ отклонила идею перенести на другой день голосование по проекту резолюции о приглашении России на июньскую сессию. Паскье объявила голосование по этому вопросу, и большинство (93 из 141) высказались против.

Это была не единственная попытка изменить регламент. Парламентарии также предлагали поменять местами доклады или перенести другие голосования.

В основном инициаторами выступали британцы и украинцы. Эксперты связывают это с резонансным проектом, предполагающим возвращение России в ПАСЕ.

Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, российская делегация в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривать полномочия делегаций.

Новая российская делегация

На прошлой неделе был утвержден состав делегации Федерального Собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы, в нее войдут семь сенаторов и 11 депутатов.

Москва настаивает, чтобы ПАСЕ приняла окончательное решение в среду утром, в противном случае это сделает невозможным участие России в выборах генерального секретаря СЕ, которые назначены на 26 июня.