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РИА Новости

Взрывы в Казахстане могут продолжаться несколько дней, заявил глава региона

Вчера, 16:50
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Взрывы боеприпасов в городе Арысь на юге Казахстана могут продолжаться несколько дней, заявил в понедельник глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.
Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Город эвакуирован. Один человек погиб, более 70 пострадали, 15 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Вчера, 16:01
На юге Казахстана один человек погиб из-за ЧП в воинской части
"Масштабы очень большие и это может продолжаться несколько дней, в целях безопасности нам необходимо было вывести население", - заявил Шукеев в ходе брифинга, который в прямом эфире транслирует телеканал "Хабар 24".
201913
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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