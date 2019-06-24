Взрывы в Казахстане могут продолжаться несколько дней, заявил глава региона

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Взрывы боеприпасов в городе Арысь на юге Казахстана могут продолжаться несколько дней, заявил в понедельник глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Город эвакуирован. Один человек погиб, более 70 пострадали, 15 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.