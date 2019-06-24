Биография Романа Бабаяна

Отучившись в Азербайджанском политехническом институте (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) два года на радиотехническом факультете, в 1986 году ушел в армию, где служил в Венгрии в составе Южной Группы Советских войск.

В 1988 году перешел в Московский институт связи (ныне Московский технический университет связи и информатики) на факультет "Телевидение и радио", который окончил в 1991 году по специальности "инженер по телевидению и радиовещанию".

В сентябре 1991 года начал работать на ВГТРК в качестве инженера отдела подготовки и выдачи в эфир радиопрограмм службы новостей "Радио России".

С 1993 года был корреспондентом ВГТРК.

С сентября 1994 года по сентябрь 2000 года работал в программе "Вести" , начав с должности корреспондента и завершив деятельность в программе в качестве политического обозревателя.

Роман Бабаян работал во многих горячих точках , как в России, так и за ее пределами: в Чечне, Ингушетии, Таджикистане, Грузии, Приднестровье, Афганистане, Палестине, Югославии, Косово, Ираке и т.д. Подготовил тысячи репортажей и целый ряд документальных фильмов.

В сентябре 2000 года Бабаян перешел на "Первый канал" (ОРТ) и стал политическим обозревателем программы "Время".

С марта 2005 года по ноябрь 2012 года работал на "Третьем канале" ведущим информационной программы "Город", а также шеф-редактором итоговых программ "Выводы" и "Главная тема".

С 2010 года по настоящее время Роман Бабаян ведет программу "Право голоса" сначала на "Третьем канале", после его закрытия в декабре 2012 года – на телеканале "ТВ Центр".

С 2013 года исполнял обязанности главного редактора радиостанции "Финам FM". Позже радиостанция сменила название на "Столица FM", в январе 2017 года радиостанция прекратила вещание

Роман Бабаян в 2016 году баллотировался на выборах в Государственную Думу от партии "Справедливая Россия", избран не был.

В феврале 2019 году Бабаян объявил о намерении участвовать в выборах депутатов Московской городской думы, которые пройдут в столице осенью.

Награжден орденом "За личное мужество" ( 1994 ), медалью министерства обороны "За укрепление боевого содружества" (2002), медалью "Боевое братство" (2004), медалью НАТО "За участие в миротворческой операции НАТО в Косово" (2000).

Женат, воспитывает троих детей.