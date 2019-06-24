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РИА Новости

Биография Романа Бабаяна

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоман Бабаян в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Роман Бабаян в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российский тележурналист Роман Георгиевич Бабаян родился 7 декабря 1967 года в Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджан).
Отучившись в Азербайджанском политехническом институте (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) два года на радиотехническом факультете, в 1986 году ушел в армию, где служил в Венгрии в составе Южной Группы Советских войск.
В 1988 году перешел в Московский институт связи (ныне Московский технический университет связи и информатики) на факультет "Телевидение и радио", который окончил в 1991 году по специальности "инженер по телевидению и радиовещанию".
В сентябре 1991 года начал работать на ВГТРК в качестве инженера отдела подготовки и выдачи в эфир радиопрограмм службы новостей "Радио России".
С 1993 года был корреспондентом ВГТРК.
С сентября 1994 года по сентябрь 2000 года работал в программе "Вести", начав с должности корреспондента и завершив деятельность в программе в качестве политического обозревателя.
Роман Бабаян работал во многих горячих точках, как в России, так и за ее пределами: в Чечне, Ингушетии, Таджикистане, Грузии, Приднестровье, Афганистане, Палестине, Югославии, Косово, Ираке и т.д. Подготовил тысячи репортажей и целый ряд документальных фильмов.
В сентябре 2000 года Бабаян перешел на "Первый канал" (ОРТ) и стал политическим обозревателем программы "Время".
С марта 2005 года по ноябрь 2012 года работал на "Третьем канале" ведущим информационной программы "Город", а также шеф-редактором итоговых программ "Выводы" и "Главная тема".
С 2010 года по настоящее время Роман Бабаян ведет программу "Право голоса" сначала на "Третьем канале", после его закрытия в декабре 2012 года – на телеканале "ТВ Центр".
С 2013 года исполнял обязанности главного редактора радиостанции "Финам FM". Позже радиостанция сменила название на "Столица FM", в январе 2017 года радиостанция прекратила вещание.
24 июня 2019 года Роман Бабаян возглавил радиостанцию "Говорит Москва".
Роман Бабаян в 2016 году баллотировался на выборах в Государственную Думу от партии "Справедливая Россия", избран не был.
В феврале 2019 году Бабаян объявил о намерении участвовать в выборах депутатов Московской городской думы, которые пройдут в столице осенью.
Награжден орденом "За личное мужество" (1994), медалью министерства обороны "За укрепление боевого содружества" (2002), медалью "Боевое братство" (2004), медалью НАТО "За участие в миротворческой операции НАТО в Косово" (2000).
В 2017 году Роман Бабаян стал победителем премии ТЭФИ в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма".
Женат, воспитывает троих детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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