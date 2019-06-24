Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва"

"Я уже ее (радиостанцию. — Прим. ред.) возглавил. Завтра буду встречаться с коллективом", — сообщил Бабаян РИА Новости.

С 2014 года должность главного редактора радио "Говорит Москва" занимал Сергей Доренко. Он скончался 9 мая, во время езды на мотоцикле. Согласно заключению судмедэкспертизы, журналист умер от разрыва аорты.