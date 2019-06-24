Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:53Z
https://ria.ru/20190624/1555857115.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155585/75/1555857570_0:156:3175:1942_1036x0_80_0_0_729ece6f247cc2269dc55c7ffe31bb90.jpg
РИА Новости
Культура

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва"

Вчера, 14:53
4517
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоман Бабаян в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Роман Бабаян в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

"Я уже ее (радиостанцию. — Прим. ред.) возглавил. Завтра буду встречаться с коллективом", — сообщил Бабаян РИА Новости.

С 2014 года должность главного редактора радио "Говорит Москва" занимал Сергей Доренко. Он скончался 9 мая, во время езды на мотоцикле. Согласно заключению судмедэкспертизы, журналист умер от разрыва аорты.
Роман Бабаян — российский тележурналист и репортер, лауреат премии "Тэфи", с 2012 года исполнял обязанности главреда радиостанции "Финам FM". Ведет передачу "Право голоса" на канале ТВ Центр.
Цветы у здания редакции Говорит Москва в память о главном редакторе радиостанции Сергее Доренко
14 мая, 08:30
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла шоу Доренко
1365121012
Обсудить 6
КультураНовости культурыРоман БабаянРоссияОбщество
Популярные комментарии
Роман Бабаян - умный, честный человек с четкой, принципиальной жизненной позицией и морально-этической установкой, профессионал высокого класса! Человек с БИОГРАФИЕЙ! От души желаю ему успеха!
24 июня, 15:30
kkwlinat
2600102
Хороший журналист.
24 июня, 16:20
Стас Титов
1300012
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20
РИА
Новости
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Путин продлил действие продуктового эмбарго
Лента
новостей
Украинских силовиков затравили за танец под песню "Офицеры, россияне"
Здание Государственной Думы РФ
Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Продюсер Семен Слепаков
"Для тупых объясняю": Слепаков ответил на критику из-за шутки про врачей
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Кадр из фильма Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом
Патриарх Киевский и всея Руси — Украины Филарет
Синод "новой церкви" Украины лишил Филарета права управлять епархией
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский уволил трех губернаторов
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32В МВД прокомментировали идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
Лента новостейМолния