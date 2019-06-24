МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
"Я уже ее (радиостанцию. — Прим. ред.) возглавил. Завтра буду встречаться с коллективом", — сообщил Бабаян РИА Новости.
С 2014 года должность главного редактора радио "Говорит Москва" занимал Сергей Доренко. Он скончался 9 мая, во время езды на мотоцикле. Согласно заключению судмедэкспертизы, журналист умер от разрыва аорты.
Роман Бабаян — российский тележурналист и репортер, лауреат премии "Тэфи", с 2012 года исполнял обязанности главреда радиостанции "Финам FM". Ведет передачу "Право голоса" на канале ТВ Центр.
14 мая, 08:30Радиостанция "Говорит Москва" закрыла шоу Доренко