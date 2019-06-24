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РИА Новости

Школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛичные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов на едином государственном экзамене, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Школьница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику, а также информатику. Работы по всем дисциплинам оценены на высший балл", – говорится в сообщении.
Сама девушка рассказала журналистам, что при подготовке к экзамену выбирала самые сложные задания.
По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в этом году 19 выпускников получили 100 баллов по химии, 18 – по физике, 13 – по профильной математике. Больше всего выпускников отличились на ЕГЭ по литературе – 21 ученик набрал 100 баллов.
Максимальное количество баллов на ЕГЭ в этом году набрал также Даниил Дрябин из Тульской области.
В прошлом году москвич Руслан Салимгареев получил 400 баллов на экзаменах. Более того, при поступлении в МГУ имени Ломоносова ему удалось повторить успех и снова набрать 100 баллов. В итоге Салимгареев успешно поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики.
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Популярные комментарии
Хммм, у меня одного ощущение что в России она максимум ещё на пару лет, а дальше будет любить родину будет издалека?
24 июня, 16:32
ХоХочу официально заявить, что
78822549
Как ни странно, но в стране есть и нормальные люди, любящие страну, город, где родились, родителей, ухаживающие за могилами дедушек и бабушек.
24 июня, 18:30
Marat Kanzha
34210010
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