Школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов на едином государственном экзамене, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Школьница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику, а также информатику. Работы по всем дисциплинам оценены на высший балл", – говорится в сообщении.

Сама девушка рассказала журналистам, что при подготовке к экзамену выбирала самые сложные задания.

По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в этом году 19 выпускников получили 100 баллов по химии, 18 – по физике, 13 – по профильной математике. Больше всего выпускников отличились на ЕГЭ по литературе – 21 ученик набрал 100 баллов.

Максимальное количество баллов на ЕГЭ в этом году набрал также Даниил Дрябин из Тульской области.