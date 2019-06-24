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РИА Новости
Ивановская область

ВЭБ.РФ поможет Ивановской области в развитии дорожной инфраструктуры

Вчера, 16:11
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© Depositphotos / GudellaДорога
Дорога
© Depositphotos / Gudella
ИВАНОВО, 24 июн – РИА Новости. Проект строительства искусственного освещения на региональных автомобильных дорогах в Ивановской области будет реализован при участии института развития ВЭБ.РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, реализация этого проекта - один из ключевых пунктов соглашения, подписанного между властями Ивановской области и ВЭБ.РФ

"В соответствии с документом, в регионе к 2020 году будут построены 268 километров линий искусственного освещения на наиболее опасных и аварийных участках дорог региона на условиях лизинга", – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что лизинговое финансирование позволит оперативно модернизировать транспортную инфраструктуру области.
Стороны также обсудили необходимость обновления подвижного состава на регулярных автобусных маршрутах. ВЭБ.РФ выразил готовность рассмотреть участие в государственных программах развития дорожной инфраструктуры Ивановской области.
По словам губернатора региона Станислава Воскресенского, в этом году в ходе специального исследования были выявлены наиболее опасные участки дорог с точки зрения аварийности. Протяженность таких участков составила 268,9 километра. На них запланировано установить освещение, барьеры, знаки.
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"Но эта программа длилась бы пять лет, учитывая что нам требуются значительные средства. Но благодаря сотрудничеству с ВЭБ.РФ проект будет реализован за год. Я надеюсь, что это поможет снизить число аварий на дорогах и спасет много человеческих жизней", – сказал Воскресенский.
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