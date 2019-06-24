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РИА Новости

В Туле обсудили подготовку к празднованию 500-летия Тульского кремля

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Тульский кремль
Вид на Тульский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 24 июн – РИА Новости. Заседание оргкомитета по подготовке празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля прошло в понедельник в Туле. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко, губернатор региона Алексей Дюмин, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов и глава Роспечати Михаил Сеславинский.
Участники совещания также посетили музейный квартал города, который должен стать первым культурным кластером в Тульской области – на его территории в шаговой доступности расположатся более 10 музеев, выставочных центров, театров и творческих пространств.
Как отметил по итогам осмотра музейного квартала вице-премьер Константин Чуйченко, выделенные правительством средства адекватны тем задачам, которые предстоит решить в рамках подготовки к юбилею.
"У нас была возможность ознакомиться в том числе с объектами, включенными в дополнительную программу подготовки, и мы не зря решили выделить на них финансирование. Действительно, если бы они остались нереконструированными, наверное, картинка Тулы и сам праздник не имели бы такого звучания, которое сейчас уже просматривается. Впечатление лично у меня крайне благоприятное", – заявил он.
© Анастасия КончаковскаяУчастники совещания посетили музейный квартал Тулы
Участники совещания посетили музейный квартал Тулы
© Анастасия Кончаковская
Участники совещания посетили музейный квартал Тулы
В то же время вице-премьер подчеркнул, что впереди предстоит выполнить колоссальный объем работ, поскольку состояние некоторых объектов практически руинированное, и в оставшееся время необходимо с умом распределить средства и ресурсы.
"Ход работ можно оценить как хороший, все идет по намеченному плану. Видно, что работы масштабные, уже на сегодняшний день можно видеть контур конечного результата, который мы собираемся достигнуть, и, я думаю, музейный квартал, который будет образовываться в центре Тулы, можно считать одним из самых важных итогов работ", – добавил замминистра культуры РФ.
Как заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, масштабная подготовка к предстоящему юбилею дала мощный импульс к развитию региона. Восстановление туристических достопримечательностей и создание объектов инфраструктуры в малых городах региона также даст дополнительные возможности для привлечения туристов и развития малого предпринимательства.
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Дюмин: 500-летие Тульского кремля — значимое событие для страны
"Развивается Тульский кремль, который станет центром празднования, его территория благоустраивается, и число посетителей выросло в два раза с 2016 года. В сентябре 2018 года мы открыли набережную, современную площадку для фестивалей и мероприятий. Большая работа проведена по улице Металлистов, на ней в 2020 году заработает музейный квартал, вокруг которого будут открываться музеи, кафе, гостиницы", – сообщил губернатор.
Дюмин также отметил, что на фоне подготовки к юбилею Тульского кремля область активно развивает культурные связи, в том числе международные. По его словам, президентом России поддержана идея о создании фондохранилища Тульского музея изобразительных искусств, обладающего богатой коллекцией произведений исскусства.
"Все работы ведутся качественно и в установленные сроки. Мы уверены, что в 2020 году мы достойно отпразднуем юбилей, и, надеемся, при участии руководителей высшего звена", – добавил Дюмин.
Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты был подписан в ноябре 2016 года. Только в текущем году в рамках подготовки к юбилею будут приведены в порядок 14 объектов, 10 из которых находятся в Туле и четыре – в исторических городах, входивших в Большую засечную черту.
Помимо ремонта и реставрации исторических зданий подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля включает в себя целый ряд культурно-массовых мероприятий, научных конференций и форумов, экспедиций, а также работы по благоустройству исторического центра малых городов, чистке водоемов, обустройству набережных, ремонту дорог.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминКонстантин ЧуйченкоТулаОбщество
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