Доля школьников, не сдавших ЕГЭ, выросла на 1,6%

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доля участников единого государственного экзамена (ЕГЭ), не преодолевших минимальный порог, в 2019 году составила 6,4%, в прошлом году - 4,8%, следует из данных Рособрнадзора.

В одном из слайдов презентации руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, которая была продемонстрирована на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", было сказано, что участников ЕГЭ, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2019 году было 6,4%, по сравнению с прошлым годом, доля увеличилась на 1,6%.

"Еще будут резервные дни, мы надеемся, что ситуация здесь поправится", - подчеркнул Кравцов.