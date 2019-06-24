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РИА Новости

Доля школьников, не сдавших ЕГЭ, выросла на 1,6%

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доля участников единого государственного экзамена (ЕГЭ), не преодолевших минимальный порог, в 2019 году составила 6,4%, в прошлом году - 4,8%, следует из данных Рособрнадзора.
В одном из слайдов презентации руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, которая была продемонстрирована на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", было сказано, что участников ЕГЭ, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2019 году было 6,4%, по сравнению с прошлым годом, доля увеличилась на 1,6%.
"Еще будут резервные дни, мы надеемся, что ситуация здесь поправится", - подчеркнул Кравцов.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русском языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершают сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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