Трамп призвал импортеров нефти обеспечить безопасность в Ормузском проливе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны-импортеры нефти самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы.

"Китай получает через (Ормузский – ред.) пролив 91% своей нефти, Япония – 62%, у многих других стран подобные объемы. Так почему мы охраняем судоходные линии для других стран (уже много лет) за нулевую компенсацию. Все эти страны должны сами охранять свои суда", - написал Трамп в Twitter.

Президент отметил, что сами США более не нуждаются в Ормузском проливе как в нефтеносном маршруте, поскольку стали крупнейшим экспортером энергоносителей в мире.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.

США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.