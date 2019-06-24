Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T15:32Z
https://ria.ru/20190624/1555858751.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155493/92/1554939243_0:85:3279:1929_1036x0_80_0_0_3a0b7701b00d7f6a5caf500a268808aa.jpg
РИА Новости

Глава Рособрнадзора оценил итоги ЕГЭ в Крыму и Севастополе

Вчера, 15:32
440
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по географии и литературе
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сдача ЕГЭ по географии и литературе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Результаты ЕГЭ выпускников Крыма и Севастополя, которые в этом году впервые в обязательном порядке сдавали единые госэкзамены, сопоставимы с общероссийскими, сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В 2018 году в Крыму и Севастополе завершился переходный период перед введением обязательного ЕГЭ, с 2019 года порядок проведения государственной итоговой аттестации и порядок приема в вузы выпускников школ Крыма и Севастополя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции по вопросам изменений в пенсионном законодательстве
Вчера, 15:02
Голикова отметила высокий организационный уровень ЕГЭ в 2019 году
"Мы традиционно не раскрывает данные по регионам... Но я хочу сказать, что в целом результаты Крыма и Севастополя сопоставимы с общероссийскими результатами", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русском языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике проходят 13 июня, они завершают сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
1000020
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеЕГЭСергей КравцовРособрнадзорКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Единый государственный экзамен
Стало известно, за что удаляли школьников с ЕГЭ
РИА
Новости
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Доля школьников, не сдавших ЕГЭ, выросла на 1,6%
Татьяна Голикова выступает на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов
Голикова назвала самые популярные ЕГЭ у школьников в 2019 году
Владимир Устинов
Полпред Устинов рассказал об угрозах безопасности со стороны Украины
Лента
новостей
Школьник Даниил Дрябин из Тульской области, набравший на ЕГЭ-2019 400 баллов, на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 24 июня 2019
Школьник из Тулы, набравший 400 баллов на ЕГЭ, поделился секретом успеха
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 июня 2019
Голикова: в вузах не планируют вводить единую оценку качества образования
Украинских силовиков затравили за танец под песню "Офицеры, россияне"
Авиакомпания Myway Airlines вернет деньги за отмененные рейсы в Россию
Школьники перед началом единого государственного экзамена
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
В Минкульте прокомментировали запрет фильмов на русском в Тбилиси
В "Крымэнерго" назвали причину обесточивания части Симферополя
Сергей Кисляк
Кисляк прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Патриарх Киевский и всея Руси — Украины Филарет
Синод "новой церкви" Украины лишил Филарета права управлять епархией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32В МВД прокомментировали идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
Лента новостейМолния