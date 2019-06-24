Глава Рособрнадзора оценил итоги ЕГЭ в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Результаты ЕГЭ выпускников Крыма и Севастополя, которые в этом году впервые в обязательном порядке сдавали единые госэкзамены, сопоставимы с общероссийскими, сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В 2018 году в Крыму и Севастополе завершился переходный период перед введением обязательного ЕГЭ, с 2019 года порядок проведения государственной итоговой аттестации и порядок приема в вузы выпускников школ Крыма и Севастополя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"Мы традиционно не раскрывает данные по регионам... Но я хочу сказать, что в целом результаты Крыма и Севастополя сопоставимы с общероссийскими результатами", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".