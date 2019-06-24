Глава Рособрнадзора оценил итоги ЕГЭ в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Результаты ЕГЭ выпускников Крыма и Севастополя, которые в этом году впервые в обязательном порядке сдавали единые госэкзамены, сопоставимы с общероссийскими, сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В 2018 году в Крыму и Севастополе завершился переходный период перед введением обязательного ЕГЭ, с 2019 года порядок проведения государственной итоговой аттестации и порядок приема в вузы выпускников школ Крыма и Севастополя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
"Мы традиционно не раскрывает данные по регионам... Но я хочу сказать, что в целом результаты Крыма и Севастополя сопоставимы с общероссийскими результатами", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русском языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике проходят 13 июня, они завершают сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.