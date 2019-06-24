Стало известно, за что удаляли школьников с ЕГЭ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С основного периода ЕГЭ были удалены 812 человек, из них 355 за мобильные телефоны, 323 за шпаргалки, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Больше всего за мобильные телефоны - 355 человек, но в прошлом году было 518. Справочные материалы на втором месте - в прошлом году их было 495, в этом 323 и прочее, это разговоры, вынос КИМов (контрольно-измерительных материалов - ред.). Итого в прошлом году было 1083, в этом году 812 удаленных", - сказал Кравцов журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".