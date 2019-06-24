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РИА Новости

Стало известно, за что удаляли школьников с ЕГЭ

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Единый государственный экзамен . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С основного периода ЕГЭ были удалены 812 человек, из них 355 за мобильные телефоны, 323 за шпаргалки, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Больше всего за мобильные телефоны - 355 человек, но в прошлом году было 518. Справочные материалы на втором месте - в прошлом году их было 495, в этом 323 и прочее, это разговоры, вынос КИМов (контрольно-измерительных материалов - ред.). Итого в прошлом году было 1083, в этом году 812 удаленных", - сказал Кравцов журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русском языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершают сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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