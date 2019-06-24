Юрист раскритиковал действия движений "Стопхам" и "Лев против"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Активисты движений "Стопхам" и "Лев против" дублируют функции полиции, а их методы вызывают вопросы с точки зрения правомерности, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев предложили главе МВД России Владимиру Колокольцеву выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников.

"Действия "Стопхам" называть правомерными, адекватными затруднительно. Они провоцируют людей, вызывают их на конфликт. Брызгание в людей, чтобы тушить сигареты, если они курят в неположенном месте (действия организации "Лев против" - ред.), тоже вызывает вопросы, насколько это адекватно и правомерно. Или когда отнимают у людей алкоголь. Это провокация на драку", - сказал Грибаков.

Юрист отметил, что такими методами привить людям другую культуру поведения невозможно.

"Я не могу одобрить общественные организации, которые дублируют функции полиции. В стране много силовиков. Видите нарушение правопорядка – обращайтесь в полицию", - сказал Грибаков.

В минувшую пятницу активисты движения "Лев против", выступающие за здоровый образ жизни, в очередной раз пришли на Хохловскую площадь, называемую москвичами "Ямой", где многие открыто пьют алкоголь, чтобы помешать массовому распитию в общественном месте. Вместе с активистами на площадь приехал ОМОН. Тогда возле "Ямы" находились три автозака, микроавтобус и две легковые машины полиции, но примерно в 22.40 один автозак уехал. По словам очевидца, в нем было около 10 человек.