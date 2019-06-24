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РИА Новости

Школьник из Тулы, набравший 400 баллов на ЕГЭ, поделился секретом успеха

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловШкольник Даниил Дрябин из Тульской области, набравший на ЕГЭ-2019 400 баллов, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 24 июня 2019
Школьник Даниил Дрябин из Тульской области, набравший на ЕГЭ-2019 400 баллов, на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 24 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Школьник Даниил Дрябин из Тульской области, набравший на ЕГЭ-2019 400 баллов, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 24 июня 2019
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Самостоятельная работа и хорошая база по предметам являются залогом успеха сдачи единого государственного экзамена, заявил выпускник из Тульской области Даниил Дрябин, который набрал 400 баллов по ЕГЭ.
"Экзамен проводится довольно стабильно и можно отметить, что экзаменационные материалы, которые я сдавал на ЕГЭ, были похожи на прошлогодние и так далее, было довольно ожидаемо. Я не считаю, что это сверхъестественное явление", - сказал Дрябин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, самое важное иметь базу по предметам. "Я учился в физико-математическом классе, у меня была хорошая база по предметам: физике, математике и информатике. Конечно, многое решают самостоятельные работы",- добавил выпускник.
Он отметил, что окончательного решения о том, куда будет поступать, пока не принял, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершили сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году ЕГЭ сдают 750 тысяч человек.
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