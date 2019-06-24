Школьник из Тулы, набравший 400 баллов на ЕГЭ, поделился секретом успеха

Школьник Даниил Дрябин из Тульской области, набравший на ЕГЭ-2019 400 баллов, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 24 июня 2019

Школьник Даниил Дрябин из Тульской области, набравший на ЕГЭ-2019 400 баллов, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 24 июня 2019

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Самостоятельная работа и хорошая база по предметам являются залогом успеха сдачи единого государственного экзамена, заявил выпускник из Тульской области Даниил Дрябин, который набрал 400 баллов по ЕГЭ.

"Экзамен проводится довольно стабильно и можно отметить, что экзаменационные материалы, которые я сдавал на ЕГЭ, были похожи на прошлогодние и так далее, было довольно ожидаемо. Я не считаю, что это сверхъестественное явление", - сказал Дрябин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, самое важное иметь базу по предметам. "Я учился в физико-математическом классе, у меня была хорошая база по предметам: физике, математике и информатике. Конечно, многое решают самостоятельные работы",- добавил выпускник.

Он отметил, что окончательного решения о том, куда будет поступать, пока не принял, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ.