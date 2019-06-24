Кубанские аграрии собрали первый миллион тонн пшеницы

КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края собрали первый миллион тонн пшеницы, всего с полей региона собрано более двух миллионов тонн зерна, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"С момента начала уборочной кампании на полях края собрано более двух миллионов тонн зерна, в том числе первый миллион тонн пшеницы. Отмечу, что средняя урожайность в этот раз по краю выше прошлогодней на 2,1 центнера с гектара", - сказал губернатор.

Как уточняют краевые власти, средняя урожайность ячменя в текущем году составляет 66,1 центнера с гектара, пшеницы - 63,2 центнера с гектара. "В лидерах – Выселковский, Тимашевский, Кореновский районы и Краснодар, здесь урожайность превышает 68 центнеров с гектара.

На финише жатва ячменя. Он убран на 95%, это около 880 тысяч тонн. Урожайность культуры выше 66 центнеров с гектара, а в восьми муниципалитетах и вовсе достигает 70-72 центнеров", - добавил глава края.

По его словам, всего планируется убрать около 1,7 миллиона гектаров полей, засеянных зерновыми колосовыми и зернобобовыми.

"Такую площадь посевов нам удалось сохранить с прошлого года. Кубань хорошо подготовилась к уборке, для этого созданы все условия. Парк техники увеличен почти до семи тысяч комбайнов. Это дает возможность в сутки убирать 100 тысяч и более гектаров. Крупные хлебоприемные предприятия и миниэлеваторы готовы единовременно принять на хранение 13,2 миллиона тонн зерна", - заключил губернатор.

Он также отметил, что такие условия позволят региону не только выполнить задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, но и сохранить статус главного региона-экспортера зерна в России.

Ранее вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий АПК региона, сообщил журналистам, что при благоприятных погодных условиях аграрии края "гарантированно" соберут не ниже уровня прошлого года: пшеницы – не менее девяти миллионов тонн, в целом зерновых колосовых и зернобобовых культур – не менее 10 миллионов тонн. Краснодарский край в 2018 году собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых – 10,4 миллиона тонн.