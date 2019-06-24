Путин призвал активнее заниматься модернизацией уже поставленной техники

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами заявил о необходимости активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной государствам-заказчикам техники, а также разворачивать там сервисные центры.

"Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг", - сказал Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что ключевая задача сегодня – это совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов военно-технического сотрудничества.