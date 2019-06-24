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РИА Новости

Путин призвал активнее заниматься модернизацией уже поставленной техники

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами заявил о необходимости активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной государствам-заказчикам техники, а также разворачивать там сервисные центры.
"Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг", - сказал Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
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Он отметил, что ключевая задача сегодня – это совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов военно-технического сотрудничества.
В совещании приняли участие руководитель администрации Президента Антон Вайно, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, замначальника Управления президента по внешней политике Игорь Нагорный и замминистра финансов Леонид Горнин.
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