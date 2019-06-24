Голикова назвала самые популярные ЕГЭ у школьников в 2019 году

МОСКВА, 24 июн – РИА новости. Обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание, 315,2 тысячи человек сдавали, то есть, практически, приблизились к половине", – сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
По ее словам, физику сдавали 139,5 тысячи человек, биологию - 154 тысячи человек, историю - 103,3 тысячи человек, информатику - 97,1 тысячи человек и химию 89 тысяч человек.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня.
ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике проходят 13 июня, они завершают сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.