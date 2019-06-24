В Казахстане завели дело после ЧП на складе оружия

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ЧП в воинской части на юге Казахстана, где пострадали более 30 человек, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения. К настоящему времени власти региона сообщили о 31 пострадавшем в результате ЧП.

"По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по статье 462 часть 1 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщил Ораз.