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РИА Новости

Число пострадавших из-за ЧП на юге Казахстана выросло до 31

Вчера, 14:39
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших из-за ЧП в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 31, сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.
Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных около воинской части. До этого власти региона сообщали о 23 пострадавших в результате ЧП.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
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"По данным областного управления здравоохранения, на сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.
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Пожар в воинской части в КазахстанеМинистерство обороны КазахстанаКазахстанВ мире
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