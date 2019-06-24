Объем российского экспорта вооружений приблизился к 16 миллиардам долларов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Финансовые показатели экспорта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) приблизились к отметке 16 миллиардов долларов, за первые пять месяцев 2019 года позитивная динамика сохраняется, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвёртый год подряд и вплотную приблизились к отметке в 16 миллиардов долларов. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется", - сказал президент. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.