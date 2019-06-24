Число пострадавших из-за ЧП в воинской части в Казахстане увеличилось до 23

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате ЧП в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 23, сообщил РИА Новости советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных около воинской части. Власти региона сообщали о 16 пострадавших в результате ЧП.