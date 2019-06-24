Белоруссия может вытеснить "грязную" нефти по "Дружбе" досрочно

МИНСК, 24 июн – РИА Новости. "Грязная" российская нефть может быть вытеснена с территории Белоруссии по "Дружбе" досрочно, уже в июле, заявил главный инженер белорусского оператора трубопровода - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Андрей Вериго.

"Дорожная карта предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти (с территории Белоруссии – ред.) 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей грязной нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - рассказал Вериго в интервью ведомственному журналу концерна "Белнефтехим", которое опубликовано на сайте издания.