Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму

КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте указа.