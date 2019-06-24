Пожар в воинской части в Казахстане не могут начать тушить из-за взрывов

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Продолжающиеся взрывы не позволяют начать тушить пожар в воинской части на юге Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных около воинской части. К настоящему времени власти региона сообщили о 16 пострадавших в результате ЧП.