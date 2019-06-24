Рособрнадзор: 20% девятиклассников имеют недостаточную школьную подготовку

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Порядка 20% выпускников 9-х классов имеют недостаточный уровень школьной подготовки, по объективным оценкам, это большая доля школьников, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В целом, по результатам объективных оценок мы видим, что относительно высокая доля школьников с недостаточным уровнем подготовки. В среднем, на выходе из 9-х классов - порядка 20%. Можно констатировать определенное падение результатов обучения от 5 к 8 классу. Это связано, в том числе, с недостаточностью эффективности образовательного процесса, учебников, программ, методик преподавания", - сказал Кравцов на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он привел в пример обществознание в школах. "Экзамен 2019 года показал, что не все выпускники 11-х классов знают хотя бы название высших государственных органов Российской Федерации. Многие путаются в различии и значении функции законодательной и исполнительной ветвей власти, разделении полномочий между федеральными органами и уровнем субъектов Российской Федерации", - добавил руководитель Рособрнадзора.

Также, по его словам, обстоит дело и с историей.